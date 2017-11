Indústria manufatureira e serviços crescem em novembro na China

Lusa30 Nov, 2017, 07:22 | Economia

O índice que mede a atividade nas fábricas, oficinas e minas do "gigante" asiático fixou-se em 51,8 pontos, acima dos 51,6 pontos registados no mês anterior.

Segundo o Gabinete Nacional de Estatísticas (GNE) chinês, trata-se de um sinal de "impulso continuo na economia" do país.

O setor não manufatureiro cresceu também a um ritmo mais rápido, em novembro, e alcançou os 54,8 pontos, depois de se ter fixado em 53,3 pontos, em outubro.

Quando se encontra acima dos 50 pontos, o PMI sugere uma expansão do setor, pelo que abaixo dessa barreira pressupõe uma contração de atividade.

O índice é tido como um importante indicador mensal do desenvolvimento da segunda economia mundial.

O analista da Capital Economics Julian Evans-Pritchard considerou que os dados não são fiáveis, apontando que "no passado proporcionaram sinais falsos".

"Duvidamos que o impulso atual na indústria manufatureira seja sustentável, visto que o setor enfrenta ventos contrários nos próximos meses, como as medidas de combate à poluição, um crescimento mais lento do crédito, redução do apoio fiscal e abrandamento do mercado imobiliários", escreveu , Evans-Pritchard, em comunicado.