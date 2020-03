Indústria têxtil nacional poderá produzir equipamentos de proteção para o SNS

De acordo com o presidente da Associação dos Têxteis de Portugal (ATP) espera-se que nos próximos dias haja novidades mas para já os envolvidos, entre outros, a ATP, e o Centro Tecnológico Industrias Têxtil e Vestuário (CITEVE) estão a trabalhar em conjunto com o SNS para obter as especificidades técnicas que vão permitir utilizar os materiais e as técnicas de fabrico adequadas.





Também ainda não se sabe qual a quantidade de material que é necessário produzir, nem como será feita a seleção das empresas que poderão fazê-lo. No entanto, considerando o elevado número de empresas disponíveis e a urgência na produção deverá ser dada preferência às unidades fabris que tiverem maior capacidade instalada para produzir, tentando concentrar em apenas algumas a produção total das necessidades identificadas pelo SNS.





Nas negociações em curso está também a ser analisada a forma de contratualização por parte do Estado.





Refira-se no entanto que está negociação em curso não impede que haja empresas a oferecerem os seus serviços e a sua produção a nível local e a fazerem doações de material.





O sector têxtil que tinha registado um crescimento das exportações de 1,7 por cento em janeiro, espera agora vir a sentir quebras acentuadas uma vez que as lojas de portas fechadas cancelaram ou suspenderam as encomendas. “Março e Abril são meses muito preocupantes”, refere à RTP Mário Jorge Machado.





O presidente da ATP, critica o facto do chamado “lay off simplificado” não poder ser aplicado de imediato e ser necessário esperar 60 dias, o que, adianta, fará com que muitas empresas tenham de recorrer às linhas de crédito do Estado para pagar salários.

Actualmente o sector emprega 130 mil trabalhadores. Há 12 mil empresas, destas 6000 em nome individual.







Considerando que o sector vale cerca de 7 mil milhões, cinco mil resultantes das exportação e 2 mil milhões de vendas para o mercado interno, uma paragem de três meses, a acontecer, poderia representar perdas de 1,75 milhões de euros.





Para evitar danos maiores e no pressuposto de que entretanto as empresas possam voltar à laboração, Mário Jorge Machado explicou à RTP que o que industria e os criadores estão a tentar fazer é não quebrar o ciclo de produção das coleções, uma vez que nesta altura as fabricas estão em processo de produção para a coleção de verão, “moda em cima da época”, mas simultaneamente já estão a trabalhar na coleção de Inverno que tem de estar nas lojas antes de setembro.