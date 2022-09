Indústrias da carne alertam para instabilidade com faturas a quadruplicar

"A APIC [...] vem, desta forma, dar a conhecer a situação incomportável das indústrias da carne face o aumento do preço da energia elétrica e do gás, que se praticam atualmente em Portugal. As indústrias portuguesas da carne vivem uma enorme instabilidade, pois dependem totalmente do consumo do gás e da eletricidade", apontou, em comunicado.

Segundo a associação, perante o ajustamento do custo de produção da eletricidade, estes profissionais começaram a pagar faturas que chegaram a quadruplicar, face a 2021.

Assim, a APIC pediu ao Governo a adoção de medidas "rápidas e consistentes", caso contrário, muitas destas indústrias terão que fechar portas.

"É urgente a adoção de medidas conducentes à resolução desta situação, tal como aconteceu na vizinha Espanha", vincou.

A APIC representa 93 empresas, que contratam mais de 6.400 trabalhadores e valem mais de 1.200 milhões de euros.