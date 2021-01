INE. Confiança dos consumidores aumenta em janeiro mas clima económico diminui

"Em janeiro, o indicador de confiança dos consumidores - que resulta de uma média aritmética de respostas a questões, referentes ao último ano e aos próximos 12 meses, sobre a situação financeira do agregado familiar, a situação económica geral do país e previsões de gastos em compras -- aumentou de forma menos pronunciada que no mês anterior, contrariando a diminuição observada em novembro", refere o INE.

Quanto ao indicador de clima económico, baseado em inquéritos às empresas, "diminuiu em janeiro, contrariando o aumento observado em dezembro e interrompendo o perfil de recuperação observado entre maio e outubro".

Segundo o INE, a evolução do último mês do indicador de confiança dos consumidores "resultou do contributo positivo das expectativas relativas à evolução futura da situação económica do país e da realização de compras importantes".

"As perspetivas relativas à evolução da situação financeira do agregado familiar apresentaram um contributo nulo para a evolução do indicador, enquanto as opiniões relativas à evolução passada da situação financeira do agregado familiar registaram um contributo negativo", precisa.

Na indústria transformadora, o indicador de confiança diminuiu em janeiro, após ter aumentado no mês precedente, "interrompendo o perfil de recuperação observado entre junho e agosto".

"Em janeiro, a evolução do indicador deveu-se ao expressivo contributo negativo das expectativas de produção da empresa, tendo as apreciações relativas aos `stocks` de produtos acabados e as opiniões sobre a evolução da procura global apresentado um contributo positivo", refere o INE.

O indicador diminuiu no agrupamento de `bens de consumo` e de `bens intermédios`, tendo aumentado no agrupamento de `bens de investimento`.

Na construção e obras públicas, o indicador de confiança aumentou em dezembro e janeiro, depois de ter interrompido em novembro a recuperação iniciada em maio, refletindo o "contributo positivo de ambas as componentes, apreciações sobre a carteira de encomendas e perspetivas de emprego, tendo sido mais expressivo no primeiro caso".

"O indicador aumentou de forma particularmente expressiva na divisão de `engenharia civil`, tendo diminuído nas divisões de `promoção imobiliária` e `construção de edifícios e atividades especializadas de construção`", nota o INE.

Já no comércio, o indicador de confiança "diminuiu em janeiro, após o ligeiro aumento verificado em dezembro".

"Esta evolução -- explica o INE - resultou do contributo negativo das opiniões sobre o volume de vendas e sobretudo das perspetivas de atividade da empresa nos próximos três meses, tendo as apreciações sobre o volume de `stocks` contribuído positivamente".

Os dados disponíveis revelam ainda que, em janeiro, o indicador de confiança diminuiu no `comércio a retalho` e, de forma mais significativa, no `comércio por grosso`.

Quanto aos serviços, o indicador de confiança aumentou em janeiro, após a redução observada nos dois meses precedentes que interrompeu o perfil de recuperação iniciado em junho.

"O comportamento do indicador resultou do contributo expressamente positivo das apreciações sobre a evolução da carteira de encomendas, enquanto as perspetivas sobre a evolução da procura e as opiniões sobre a atividade da empresa contribuíram negativamente", explica o INE.

Segundo acrescenta, "em janeiro, os indicadores de confiança aumentaram em quatro das oito secções dos `serviços`, destacando-se as secções de `atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares` e de `outras atividades de serviços`.

Em sentido oposto, este indicador diminuiu mais expressivamente nas secções de `atividades artísticas, de espetáculo, desportivas e recreativas` e de `atividades administrativas e dos serviços de apoio`.

Segundo o instituto, os períodos de recolha de informação decorreram entre 04 e 15 (dias úteis) de janeiro no caso do inquérito aos consumidores (1.081 repostas obtidas) e entre 01 e 22 de janeiro no caso dos inquéritos às empresas.