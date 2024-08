INE confirma crescimento de 1,5% da economia no 2.º trimestre

"O Produto Interno Bruto (PIB), em volume, registou uma variação homóloga de 1,5% no 2.º trimestre de 2024, taxa idêntica à verificada no trimestre precedente", indica o INE, confirmando a estimativa rápida divulgada no final de julho.

A variação em cadeia também não sofreu revisões: "comparando com o 1.º trimestre de 2024, o PIB aumentou 0,1% em volume (0,8% no trimestre anterior)".