INE confirma crescimento de 2,8% do PIB no primeiro trimestre

31 Mai, 2017

“Esta evolução resultou do maior contributo da procura externa líquida, em consequência da aceleração mais acentuada das Exportações de Bens e Serviços que a observada nas Importações de Bens e Serviços. A procura interna manteve um contributo positivo elevado, embora inferior ao do trimestre precedente, verificando-se uma desaceleração do consumo privado e uma aceleração do Investimento”, acrescenta o INE.





Comparando com o 4.º trimestre de 2016, o PIB aumentou 1,0 por cento em termos reais (variação em cadeia de 0,7 por cento no trimestre anterior).









Desde o último trimestre de 2007 que a economia portuguesa não crescia a este ritmo, na altura o crescimento do Produto Interno Bruto foi também de 2,8 por cento. No quarto trimestre de 2016, o PIB tinha registado uma variação positiva de dois por centos em termos homólogos. Segundo as Contas Nacionais Trimestrais , hoje reveladas pelo Instituto Nacional de Estatística, “o contributo da procura interna diminuiu de forma expressiva devido, principalmente, ao contributo negativo da Variação de Existências. O consumo privado e a Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) registaram crescimentos positivos embora menores que os observados no trimestre anterior”.Desde o último trimestre de 2007 que a economia portuguesa não crescia a este ritmo, na altura o crescimento do Produto Interno Bruto foi também de 2,8 por cento. No quarto trimestre de 2016, o PIB tinha registado uma variação positiva de dois por centos em termos homólogos.

Importações, exportações e consumo privado

As Exportações de Bens e Serviços em volume registaram um crescimento mais intenso no 1.º trimestre, passando de uma variação homóloga de 6,6 por cento no 4.º trimestre para 9,7 por cento, com ambas as componentes, bens e serviços, a contribuírem no mesmo sentido.



As exportações de bens aumentaram 9,2 por cento no 1.º trimestre, mais 2,6 p.p. que no trimestre anterior e as exportações de serviços apresentaram uma variação homóloga de 10,9 por cento, mais 4,2 p.p. que no 4.º trimestre.







Em relação ao “consumo privado registou uma variação homóloga de 2,2 por cento, em termos reais, o que se traduziu numa desaceleração face ao crescimento de 3,0 por cento observado no 4.º trimestre”.