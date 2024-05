INE confirma estimativa. Inflação abranda em abril para 2,2%

O indicador de inflação subjacente - ou seja, o índice total expurgado de produtos alimentares não transformados e energéticos - sofreu uma variação homóloga de dois por cento, inferior em 0,5 pontos percentuais ao registado em março.



Em abril, a variação do índice de produtos energéticos acelerou para os 7,9 por cento, contra 4,4 no mês anterior. Evolução que o INE explica com o "efeito de base associado à redução de preços registada em abril de 2023 (variação mensal de -3,2 por cento)".



O índice relativo aos produtos alimentares não transformados teve uma variação nula, depois -0,5 por cento no mês precedente.O IPC sofreu uma variação de 0,5 por cento em abril, contra dois por cento no mês anterior e 0,6 em abril de 2023. Sem produtos alimentares não transformados e energéticos, a variação foi de 0,6 por cento, contra 2,4 no mês anterior e 1,0 em abril do ano passado.





Já a variação média dos últimos 12 meses decresceu para 2,6 por cento, depois de 2,9 em março. Excluindo os produtos alimentares não transformados e energéticos, a taxa foi 3,5 por cento.



O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) registou uma variação homóloga de 2,3 por cento, abaixo em 0,3 pontos percentuais do valor do mês anterior e em 0,1 pontos do previsto pelo Eurostat para o bloco da moeda única.

O IHPC registou, em abril, uma variação mensal de 1,1 por cento, depois dos 2,3 de março e de 1,3 por cento em abril de 2023, assim como uma variação média dos últimos 12 meses de 3,5 por cento, contra 3,8 no mês anterior.