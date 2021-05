INE confirma recuo do PIB em 5,4% no primeiro trimestre

O contributo da procura interna para a variação homóloga revelou-se mais acentuado no primeiro trimestre de 2021, passando de -2,4 pontos percentuais, no quarto trimestre, para -3,4 pontos percentuais, num reflexo da redução mais acentuada do consumo privado, com variações homólogas de -4,6 e -6,9 por cento no quarto trimestre de 2020 e primeiro trimestre de 2021, respetivamente.

Já o investimento registou um crescimento superior (3,5 por cento) ao do trimestre precedente (0,8 por cento), acrescenta o Instituto Nacional de Estatística.

Inflação homóloga sobe para 1,2%

A taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor terá aumentado 1,2 por cento em maio, num acréscimo de seis décimas face a abril, à luz da estimativa rápida do INE.



O indicador de inflação subjacente - índice total, excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos - terá sofrido uma variação de 0,6 por cento, contra 0,1 em abril.



A taxa de variação homóloga do índice relativo aos produtos energéticos terá sido de 9,9 por cento, contra 8,1 no mês anterior, ao passo que o índice referente aos produtos alimentares não transformados terá apresentado uma variação de -0,1 por cento, contra -1,1 em abril.



Face ao mês anterior, a inflação terá sofrido uma variação de 0,2 por cento (em abril, a variação mensal foi 0,4 por cento e em maio de 2020 havia sido de -0,4).



Já o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor terá registado uma variação homóloga de 0,4 por cento (-0,1 no mês anterior).



Os dados definitivos referentes ao IPC de maio serão publicados em 14 de junho.



c/ Lusa