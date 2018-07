INE corrige aceleração da subida dos preços em Junho para 1,5% (INE)

Lusa11 Jul, 2018, 12:28 | Economia

Há 12 dias, a 29 de Junho, o INE divulgou uma estimativa rápida da inflação de 1,6% em junho, mas hoje, na estimativa definitiva, corrigiu a subida para 1,5% em junho, superior em 0,5 pontos percentuais (pp) à taxa de maio.

No boletim, hoje divulgado no portal do INE, o instituto adianta que este IPC sem os produtos alimentares não transformados e energéticos (o indicador de inflação subjacente) teve uma subida homóloga de 1%, valor superior em 0,4 pp ao de maio.

"O agregado relativo aos produtos alimentares não transformados registou uma variação homóloga de 1,2% em junho (0,4% em maio), enquanto a taxa referente aos produtos energéticos aumentou para 7,5% (5,8% no mês anterior)", adianta o instituto.

Por classes de despesa, e face a maio, o INE destaca os aumentos das taxas de variação homóloga das classes "dos restaurantes hotéis" e do "lazer, recreação e cultura", com 3,8% e nula, respetivamente (2,9% e menos 0,7% no mês anterior.

O instituto destaca ainda que em junho não se verificaram diminuições das taxas de variação homóloga em nenhuma das classes.

O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) português registou uma variação homóloga de 2%, superior em 0,6 pp à do mês anterior e idêntica à estimativa do Eurostat para a área do Euro (em maio, esta diferença foi inferior em 0,5 pp).

O IHPC registou uma variação mensal nula (0,8% no mês anterior e de menos 0,5% em junho de 2017) e uma variação média dos últimos doze meses de 1,3% (valor superior em 0,1 pp ao registado em maio).