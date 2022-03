INE. Défice das contas públicas recuou para 2,8% do PIB em 2021

"De acordo com os resultados provisórios obtidos neste exercício, em 2021 o saldo das Administrações Públicas (AP) atingiu 5.977,1 milhões de euros, o que correspondeu a 2,8 por cento do PIB (-5,8 por cento em 2020)", indica o INE na primeira notificação de 2022 relativa ao Procedimento dos Défices Excessivos.

Na proposta de Orçamento do Estado para 2022, cujo chumbo precipitou a dissolução da Assembleia da República e a convocação de eleições legislativas antecipadas, o Governo calculava a derrapagem das contas públicas em 3,2 por cento do PIB. As Finanças já anteviam que o défice em contabilidade nacional, aquela que é tida em conta nas comparações internacionais, pudesse ficar aquém da meta prevista.





O Executivo reviu já esta sexta-feira em baixa a estimativa do défice orçamental deste ano, para 1,9 por cento do Produto Interno Bruto, de acordo com a informação remetida à Comissão Europeia.



"Para o ano corrente (2022), as estimativas da capacidade/necessidade líquida de financiamento, da dívida bruta e do PIB nominal são da responsabilidade do Ministério das Finanças, tendo por base o cenário macroeconómico e orçamental que será apresentado no Programa de Estabilidade de 2022", refere o INE.



Quanto à dívida pública, o Governo espera reduzir o rácio sobre o PIB, em 2022, para 120,8 por cento, menos dois pontos percentuais relativamente à anterior previsão.

Governo sinaliza "contas certas"

O ministro cessante das Finanças, João Leão, afirmou entretanto que a redução do défice consolida a trajetória de "contas certas", situando o país no grupo restrito de Estados-membros da União Europeia com derrapagens abaixo dos três por cento.

Programa de Estabilidade

No Programa de Estabilidade para o período de 2022 a 2026, prevê-se um crescimento económico de cinco por cento este ano e de 3,3 em 2023, adiantou o ministro das Finanças., disse João Leão.No cenário macroeconómico do programa estima-se, para 2022 e 2023,O Programa de Estabilidade aponta ainda para um crescimento do PIB de 2,6 por cento em 2024 e 2025 e de 2,5 em 2026.

c/ Lusa