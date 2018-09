INE. Défice de 2017 foi de 3%

RTP21 Set, 2018, 11:10 / atualizado em 21 Set, 2018, 11:44 | Economia

“De acordo com os resultados provisórios obtidos neste exercício, em 2017 a necessidade de financiamento das Administrações Públicas (AP) atingiu 5.762,5 milhões de euros, o que correspondeu a 3,0% do PIB (2,0% em 2016). Este resultado inclui o impacto da operação de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos, no montante de 3.944 milhões de euros, que determinou um agravamento da necessidade de financiamento das AP em 2,0% do PIB”, pode ler-se na publicação do INE.





A dívida bruta das Administrações Públicas terá atingido 124,8% do PIB em 2017.