INE. Dormidas em alojamento turístico sobem 58% em setembro

Os dados constam da estimativa rápida da atividade turística hoje divulgada pelo o Instituto Nacional de Estatística (INE).

"O setor do alojamento turístico registou 2,1 milhões de hóspedes e 5,6 milhões de dormidas em setembro de 2021, correspondendo a aumentos de 52,3% e 58,4%, respetivamente (+35,5% e +47,9% em agosto, pela mesma ordem)", pode ler-se no destaque do INE.

De acordo com o instituto, os níveis atingidos em setembro foram, no entanto, inferiores aos observados em setembro de 2019, antes da pandemia de covid-19, com o número de hóspedes e de dormidas a diminuir 28,9% e 26,6%, respetivamente.