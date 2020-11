INE melhora estimativa do PIB no 3.º trimestre para -5,7% homólogos e +13,3% em cadeia

Segundo o INE, "esta estimativa incorpora nova informação primária, nomeadamente no que se refere ao comércio internacional de bens e serviços e, em menor grau, aos indicadores de curto prazo relativos a setembro, que implicaram uma revisão em alta de 0,1 pontos percentuais nas taxas de variação homóloga e em cadeia do PIB em volume do terceiro trimestre de 2020, comparativamente com os dados publicados no dia 30 de outubro na primeira estimativa rápida".

"No terceiro trimestre de 2020, o PIB em termos reais registou uma redução homóloga de 5,7%, após a forte contração de 16,4% no trimestre anterior", pode ler-se na segunda estimativa rápida hoje divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), que atualiza a feita no dia 30 de outubro.

Já face ao segundo trimestre, "o PIB aumentou 13,3% em termos reais, depois da forte contração observada no trimestre anterior (variação em cadeia de -13,9%)".

“Este resultado é também explicado, em larga medida, pelo comportamento da procura interna, que apresentou um expressivo contributo positivo (10,6 p.p.) para a variação em cadeia do PIB, após o contributo fortemente negativo no 2º trimestre (-10,9 p.p.). O contributo da procura externa líquida também foi positivo (2,7 p.p.), depois de ter sido muito negativo (-3,0 p.p.) no trimestre precedente”, avança o INE.