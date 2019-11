INE. PIB cresce no terceiro trimestre 0,3% em cadeia e 1,9% face a 2018

No trimestre anterior, o crescimento real tinha sido de 0,6% em relação aos três meses anteriores.O crescimento em termos reais no terceiro semestre resultou “de um contributo de 0,9 p.p. da procura interna para a variação em cadeia do PIB (0,6 p.p. no trimestre precedente), enquanto a procura externa líquida apresentou um contributo de -0,6 p.p. (contributo nulo no segundo trimestre)”, refere o INE

Estes números vêm confirmar a estimativa rápida sobre as Contas Nacionais Trimestrais, publicada em 14 de novembro. “A incorporação de nova informação de base não implicou revisões nas taxas de variação homóloga e em cadeia do PIB”, refere o INE.







A procura interna contribuiu em 3,2 pontos percentuais para a variação homóloga do PIB, com uma aceleração do consumo privado (2,3% no terceiro trimestre e 2% no trimestre anterior) e um crescimento menos intenso do investimento. No terceiro trimestre, o investimento registou um crescimento homólogo de 8,8%, em volume, desacelerando em relação ao trimestre anterior (10,5%).



A procura externa líquida apresentou um contributo de -1,3 p.p., semelhante ao observado no segundo trimestre, registando-se uma aceleração das Importações e das Exportações de Bens e Serviços.







No terceiro trimestre, o emprego para o conjunto dos ramos de atividade da economia, ajustado de sazonalidade, aumentou 0,7%, em termos homólogos, menos 0,1 p.p. que no trimestre anterior.