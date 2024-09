INE revê em alta crescimento da economia no 2.º trimestre para 1,6%

O INE divulgou hoje as Contas Trimestrais por Setor Institucional, que são "os primeiros resultados trimestrais da nova base das Contas Nacionais (base 2021)".

Tendo em conta esta nova base e também a inclusão de dados que foram conhecidos entretanto, existem algumas alterações nos números que tinham sido divulgados até agora, traduzindo-se na "reavaliação da taxa de crescimento real do PIB de 6,8% para 7,0% em 2022, e de 2,3% para 2,5% do PIB em 2023".

Além disso, segundo a nova informação, "a variação homóloga do PIB no 2.º trimestre de 2024 fixou-se em 1,6% (era 1,5% na publicação anterior, em base 2016), que compara com 1,4% no trimestre anterior", enquanto a variação em cadeia do PIB foi 0,2% no 2.º trimestre deste ano (0,1% na publicação anterior), que compara com 0,6% no trimestre anterior.