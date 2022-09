INE revê em baixa inflação de agosto para 8,9%

O Instituto Nacional de Estatística (INE) anunciou esta segunda-feira que a variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) foi de 8,9 por cento em agosto, taxa inferior em 0,2 pontos percentuais à observada no mês anterior. A desaceleração da taxa de inflação deveu-se, sobretudo, à menor subida do índice dos produtos energéticos.