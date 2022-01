INE revê inflação de dezembro em baixa para 2,7% e fixa média de 2021 nos 1,3%

O INE reviu hoje em baixa, de 2,8% para 2,7%, a taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) em dezembro de 2021 e avançou que a taxa média de inflação no ano passado foi de 1,3%.