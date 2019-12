INE. Saldo orçamental positivo em 1% até ao terceiro trimestre de 2019

No terceiro trimestre de 2019, o saldo das Administrações Públicas situou-se nos 2.461,3 milhões de euros (4,6% do PIB), o que compara com 5,4% em igual período do ano anterior.







A previsão do Governo é de um défice de 0,1% para o conjunto do ano. No primeiro semestre tinha havido um défice de 0,8%.







Face ao trimestre homólogo, no terceiro trimestre de 2019 verificou-se um aumento quer da despesa total (4,3%), quer da receita total (2,3%).



No lado da despesa, registou-se um crescimento de 3,7% da despesa corrente, resultante de aumentos nas prestações sociais (4,3%), despesas com pessoal (5,1%), consumo intermédio (2,8%), subsídios (46,9%) e outra despesa corrente (10,8%) e da diminuição de 9,6% nos encargos com juros.



“Apesar da diminuição de 0,3% no investimento, o conjunto da despesa de capital aumentou 14,6%”, refere o INE.



A receita corrente cresceu 3,0%, em resultado do aumento dos impostos sobre a produção e a importação (1,6%), das contribuições sociais (7,0%), das vendas (3,0%) e da outra receita corrente (19,7%), tendo diminuído a receita dos impostos sobre o rendimento e património (0,4%).





A receita de capital registou uma diminuição de 47,9%, justificada pela recuperação de créditos do BPP no trimestre homólogo enunciada anteriormente.







Em percentagem do PIB, o saldo das Administrações Públicas foi nulo se for considerado o ano terminado no 3º trimestre de 2019, revela o INE , o que traduz uma diminuição de 0,2 pontos percentuais relativamente ao ano acabado no trimestre anterior.





Esta diminuição foi determinada por um aumento da despesa superior ao da receita, com variações de 1,1% e 0,6%, respetivamente, diz o INE.