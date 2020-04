INE. Taxa de desemprego situou-se em 6,4% em fevereiro

Comparando com o mês precedente, a população desempregada diminuiu 20,4 mil pessoas (5,8%) e a população empregada diminuiu 18,4 mil pessoas (0,4%).







O INE não apresenta uma estimativa para a taxa de desemprego de março, como é o esquema habitual do Instituto.







O INE avisa que “desde meados de março de 2020 que têm vindo a ser adoptadas medidas de salvaguarda da saúde pública relativas à pandemia COVID-19 que afetaram a forma como são realizadas as entrevistas do Inquérito ao Emprego, as estimativas mensais de emprego e desemprego do trimestre centrado em fevereiro de 2020 e o normal funcionamento do mercado de trabalho”.







O Instituto fala da declaração do estado de emergência e o encerramento temporário de empresas, restrições à circulação, fecho de escolas que levou a que muitos pais tivessem de ficar em casa (ainda que não podendo trabalhar em regime de teletrabalho) para cuidar dos seus filhos, bem como medidas de proteção laboral como o layoff simplificado.







“Ainda que estas medidas se tenham iniciado apenas nas últimas semanas do mês de março, alguns resultados apresentados neste Destaque podem já ter sido afetados”, adverte o INE.





Ao mesmo tempo, as classificações de empregado, desempregado e inativo ganham novos contornos. Por exemplo, pessoas ausentes do trabalho por motivo de redução da atividade económica ou layoff por uma duração prevista superior a 3 meses e que auferem um salário inferior a 50% do habitual podem ser consideradas não empregadas, ao passo que pessoas antes classificadas como desempregadas passem a ser inativas, devido às restrições à mobilidade, à redução ou mesmo interrupção dos canais normais de informação sobre ofertas de trabalho.





“Assim sendo, a diminuição da população empregada e da população desempregada observadas no trimestre centrado em fevereiro de 2020 podem ser parcialmente explicadas por este contexto e reflectiram-se na diminuição da população ativa e no aumento (quase) equivalente da população inativa”, refere o INE.





“A interpretação dos desenvolvimentos no mercado de trabalho no contexto de pandemia COVID-19, nomeadamente a redução da taxa de desemprego, calculada de acordo com o conceito adotado pela Organização Internacional do Trabalho, observada no trimestre centrado em fevereiro, não pode ser dissociada do aumento da taxa de inatividade”, alerta a entidade.





Em fevereiro de 2020, a população ativa – estimada em 5 170,2 mil pessoas – diminuiu 0,7% (38,8 mil) em relação a janeiro de 2020, 0,6% (32,5 mil) em relação a três meses antes e 0,3% (13,5 mil) por comparação com o mês homólogo de 2019.





Em fevereiro de 2020, a população inativa – estimada em 2 610,3 mil pessoas – aumentou 1,5% (38,4 mil) em relação a janeiro de 2020, 1,9% (48,1 mil) em relação a três meses antes e 0,8% (19,9 mil) por comparação com o mês homólogo de 2019. A taxa de inactividade de fevereiro de 2020 foi estimada em 33,5%.





A diminuição mensal da população ativa (38,8 mil) resultou da diminuição da população desempregada (20,4 mil) e da população empregada (18,4 mil). Por seu turno, a população inativa aumentou 38,4 mil pessoas.



Em relação a três meses antes, a diminuição da população ativa (32,5 mil) adveio da diminuição da população empregada (17,2 mil) e da população desempregada (15,3 mil). Já o aumento da população inactiva (48,1 mil) foi superior à diminuição da população ativa.





No próximo Destaque previsto para 6 de maio, baseado em resultados mais detalhados do Inquérito ao Emprego para o 1.º trimestre de 2020, o INE garante que será efetuada uma análise do comportamento dos diferentes grupos de inativos, designamente aqueles que se situam na fronteira entre a inatividade e o desemprego.