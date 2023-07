Inflação desacelera em julho para 3,1%

"Tendo por base a informação já apurada, a taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor terá diminuído para 3,1 por cento em julho de 2023, taxa inferior em 0,3 pontos percentuais à observada no mês anterior", refere o INE.A desaceleração está "parcialmente associada a um decréscimo de preços verificado na classe de produtos alimentares e bebidas não alcoólicas".

Já o indicador de inflação subjacente - índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos - terá registado uma variação de 4,7 por cento em julho, contra 5,3 no mês anterior.

O INE escreve que a variação do índice relativo aos produtos energéticos "ter-se-á fixado em -15,0 por cento (-18,8 por cento no mês precedente)", acrescentando que o índice relativo aos produtos alimentares não transformados "terá desacelerado para 6,9 por cento (8,5 por cento em junho)".A taxa de variação média nos últimos 12 meses foi de 7,3 por cento, contra 7,8 no ano acabado em junho.

O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor terá registado uma variação homóloga de 4,3 por cento em julho, que compara com 4,7 no mês precedente.

O INE assinala que os dados definitivos do IPC do mês de julho vão ser conhecidos no próximo dia 10 de agosto.



c/ Lusa