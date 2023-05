Inflação abranda para 5,7% em abril

"Com arredondamento a uma casa décimal, esta taxa coincide com o valor da estimativa rápida divulgada a 28 de abril", refere o INE.



A taxa de inflação de abril é a mais baixa desde março de 2022, mês em que se situou em 5,3%.



Segundo o organismo estatístico, "esta desaceleração é em parte explicada pelo efeito de base resultante do aumento de preços da eletricidade, do gás e dos produtos alimentares verificado em abril de 2022".





Este é o sexto mês consecutivo em que a subida de preços desacelera.





O INE avança ainda que “o indicador de inflação subjacente (índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) registou uma variação de 6,6% (7,0% em março)”.





“A variação do índice relativo aos produtos energéticos diminuiu para -12,7% (-4,4% no mês precedente) e o índice referente aos produtos alimentares não transformados desacelerou para 14,1% (19,3% no mês anterior)”, acrescenta.





O Instituto Nacional de Estatística diz que importa também referir que “a grande maioria dos preços considerados no apuramento do IPC de abril foram recolhidos antes da entrada em vigor da isenção de IVA num conjunto de bens alimentares essenciais, pelo que os eventuais efeitos desta medida só terão efetivamente impacto no IPC em maio”.

Salário médio líquido aumentou 1€ num ano

Num outro relatório divulgado esta quinta-feira, o INE avança que o salário médio líquido subiu 1€ num ano. Trata-se de um aumento de 0,1% em termos nominais.



Com base num inquérito, o salário mensal declarado pelos participantes ao INE foi em média de 1.025€ no primeiro trimestre do ano.





Já em relação ao desemprego, a entidade avança que a taxa aumentou em Portugal. No primeiro trimestre subiu para 7,2 por cento.





O aumento é de 0,7 pontos percentuais em relação aos últimos três meses do ano passado e de 1,3 em comparação com o período homólogo. Há 380 mil pessoas desempregadas em Portugal.







Entre pessoas licenciadas, o emprego sofreu uma quebra de 6,1% no primeiro trimestre deste ano.



Num ano, desapareceram 105 mil empregos entre quem tem o ensino superior. É a maior quebra desde 2011.







O INE admite que estes números se podem prender com fenómenos migratórios. Os dados mostram que as perdas se concentram largamente entre os 35 e os 54 anos e sugerem que serão sobretudo as mulheres a sair do mercado de trabalho.