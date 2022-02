Inflação acelera de novo nos EUA e atinge 6,1% em janeiro

Em relação a dezembro, os preços aumentaram 0,6% (contra um aumento de 0,5% em dezembro face a novembro) e na comparação anual 6,1% (contra 5,8% no mês anterior).

Excluindo os preços mais voláteis de alimentos e energia, a inflação subjacente aumentou 5,2% em janeiro em relação ao ano anterior.

Os rendimentos das famílias norte-americanas permaneceram quase estáveis em relação a dezembro, mas as despesas aumentaram 2,1%, mais do que o esperado, o que se deve principalmente à compra de automóveis, segundo os dados do Departamento do Comércio.