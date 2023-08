Inflação acelera em julho para 3,3% nos Estados Unidos

Em junho, o aumento de preços em comparação com o mesmo mês do ano anterior tinha sido de 3%.

"Os preços dos bens baixaram 0,3% e o preço dos serviços aumentou 0,4%", detalhou o Departamento do Comércio, que publica este índice.

Na comparação mensal, os preços avançaram 0,2%, o mesmo que no período anterior, em linha com o esperado pelos analistas.

Excluindo os preços dos alimentos e da energia, que são os mais voláteis, a inflação subjacente acelerou também e atingiu 4,2%, em termos homólogos, quando tinha ficado em 4,1% em junho. Na comparação mensal, a evolução dos preços foi de 0,2%, igual à comparação anterior.

A Reserva Federal (Fed), banco central norte-americano, tem vindo a subir as taxas de juro desde março de 2022 para controlar a inflação e atualmente a taxa dos fundos federais situa-se entre 5,25% e 5,50%, o nível mais elevado em 22 anos.

Em consequência, os bancos propõem créditos mais caros para particulares e empresas, o que deveria abrandar o consumo e o investimento e aliviar os preços.

No entanto, a atividade económica tem permanecido sólida nos Estados Unidos e registou mesmo uma ligeira subida no segundo trimestre.

O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) no segundo trimestre foi de 2,1%, em ritmo anualizado, quando tinha sido de 2% nos primeiros três meses do ano, de acordo com dados divulgados na quarta-feira.

As despesas das famílias também aumentaram mais rapidamente em julho (0,8% contra 0,6% no mês anterior), principalmente para pagar serviços financeiros e seguros, bem como rendas (que dispararam após a pandemia) ou ainda para comprar produtos farmacêuticos.

Os rendimentos aumentaram menos em julho do que em junho (0,2% contra 0,3%).