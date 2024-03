Inflação ainda continua muito elevada nos EUA, diz Powell

Embora a inflação tenha recuado, "não é certo que o progresso registado para a sua redução seja mantido", afirmou Jerome Powell em conferência de imprensa, após a reunião de política monetária do banco central.

Powell disse também que as taxas de juro podem já ter atingido o seu pico neste ciclo de política monetária restritiva e que pode ser apropriado começar a reduzi-las num determinado momento deste ano, se as condições económicas o permitirem, como já tinha afirmado numa audição recente no Congresso.

Estas afirmações foram feitas depois de o banco central norte-americano ter anunciado em comunicado que decidiu deixar inalterada a sua taxa de juro de referência entre 5,25% e 5,50%, pela quinta vez consecutiva.

Os membros da Fed indicaram que se mantém a previsão de fazer três descidas das taxas ao longo de 2024, apesar de os dados mais recentes terem mostrado que a inflação acelerou ligeiramente.

O índice de inflação CPI deu conta de uma subida da inflação em fevereiro para 3,2%, quando tinha ficado em 3,1% no mês anterior.

O índice de preços PCE, que é o privilegiado pela Fed, ainda não divulgou os dados de fevereiro, mas em janeiro mostrava um abrandamento da inflação homóloga para 2,4%, contra 2,6% em dezembro, embora mostrasse uma aceleração do aumento mensal de preços de 0,1% para 0,3%.