Inflação anual avança para 1,0% na zona euro em novembro (Eurostat)

De acordo com o gabinete estatístico europeu, para a subida na zona euro contribuiu principalmente o setor da alimentação, álcool e tabaco, que viu subir a inflação anual em 2%, face aos 1,5% de outubro, seguindo-se o dos serviços (1,9%, face aos 1,5% de outubro) e o dos bens industriais não energéticos (0,4%, que se compara com 0,3% do mês anterior).

Os preços da energia continuam, em novembro, com uma inflação anual negativa: -3,2%, face aos -3,1% de outubro, estima o Eurostat.

Para Portugal, o Eurostat prevê, em novembro, uma taxa anual de 0,2%, voltando a terreno positivo depois de quatro meses de inflação negativa.