Inflação anual em Espanha sobe para 2,2% em abril, a taxa mais alta desde 2018

O Instituto Nacional de Estatística (INE) espanhola publicou hoje o índice de preços no consumidor (IPC) para abril, que confirma os números já avançados há duas semanas.

A inflação subjacente - que não toma em consideração os preços da energia e dos alimentos não transformados por serem os mais voláteis - foi de zero, três décimos abaixo da de março e mais de dois pontos abaixo do IPC global, a maior diferença entre os dois índices desde agosto de 1986.

Por seu lado, o preço da eletricidade aumentou 36,9% em abril, o que provocou um aumento da inflação na habitação para 10% - mais seis pontos percentuais acima do valor de março -, um aumento que também foi ajudado pelo facto de o gasóleo para aquecimento se ter tornado mais barato do que em 2020.

Os preços dos transportes também aumentaram 7,4% - uma subida de mais de três pontos e meio acima da de março - enquanto se manteve a estabilidade dos preços dos combustíveis e dos lubrificantes, que em 2020 caíram, devido à pandemia de covid-19.

Segundo o INE espanhol, o preço no setor do turismo foi particularmente atingido em baixa, com os preços da hotelaria a caírem 25,6%, os voos internacionais 13,3%, e as viagens organizadas internacionais 13,1%.