Inflação anual em Espanha volta a subir em fevereiro, para 7,4%

Os dados provisórios do Índice de Preços no Consumidor (IPC) publicados hoje pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE) espanhol indicam que o aumento do IPC anual em fevereiro para 7,4% deve-se aos aumentos "generalizados" na maioria dos produtos dos componentes do cabaz, entre os quais se destacam os dos alimentos e bebidas não alcoólicas e combustíveis, assim como ao comportamento dos preços da eletricidade, que em fevereiro caíram menos do que no mesmo mês de 2021.

O INE inclui nos dados avançados do IPC uma estimativa da inflação subjacente (sem produtos alimentares e energéticos não transformados), que aumentou em fevereiro seis décimas de ponto percentual, para 3%, o que é mais de quatro pontos abaixo da taxa geral do indicador.

Por outro lado, o IPC registou um aumento de 0,6% em fevereiro em comparação com janeiro, em contraste com o declínio de 0,4% registado no mês anterior.

No segundo mês de 2022, o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) em termos homólogos foi de 7,5%, mais de um ponto acima da de janeiro.

O INE espanhol vai publicar os dados definitivos do IPC para fevereiro em meados de março.