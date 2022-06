Inflação atinge 8,1% na zona euro em maio

No mesmo mês do ano passado, a inflação tinha sido de apenas 2 por cento. Este valor está em linha com a taxa em Portugal, que atingiu os 8 por cento.



No conjunto dos 27 países da União Europeia o valor foi ainda mais alto, 8,8 por cento.cAs taxas de inflação mais elevadas foram registadas na Estónia, acima de 20 por cento, e na Lituânia, com 18 e meio por cento.