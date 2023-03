Inflação. Bruxelas pede no próximo ano fim de apoios a famílias e empresas

Reuters

A Comissão Europeia pede aos governos que acabarem já no próximo ano com as medidas adotadas para ajudar as famílias e as empresas a enfrentar os aumentos de preços. Bruxelas quer que no programa de estabilidade do próximo ano os países incluam um plano para a eliminação gradual dos apoios.