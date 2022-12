Inflação. Costa aponta desaceleração da subida e frisa que Governo devolve receitas adicionais

António Costa assumiu estas posições em reação às previsões do Banco de Portugal, que melhorou ligeiramente as estimativas de crescimento do PIB para 6,8% este ano, mas piorou as de 2023 para 1,5%, e está mais pessimista quanto à inflação, prevendo 8,1% este ano e 5,8% em 2023.

"As previsões do Banco de Portugal têm boas notícias e outras que nos devem suscitar atenção. Boas notícias é que se prevê um crescimento, quer para este ano, quer para o próximo, que superam as melhores expectativas do Governo. Mas, por outro lado, tal como o Banco Central Europeu (BCE) tem vindo a rever as suas expectativas sobre a inflação, infelizmente, aponta-se que seja um fenómeno mais prolongado do que inicialmente se esperava", declarou o líder do executivo.

De qualquer forma, de acordo com António Costa, agora "já se prevê uma desaceleração da inflação no próximo ano, apesar de continuar a subir".

Interrogado se o Governo pode ir mais longe nos apoios às famílias e às empresas, o líder do executivo defendeu que "todo o conjunto de apoios extraordinários que têm sido dados às famílias e às empresas excedem em muito o aumento da receita do IVA".

"As pessoas podem dizer que o défice este ano vai ser mais baixo do que o previsto, eu respondo ainda bem. Mas é um défice mais baixo em resultado, essencialmente, de um maior crescimento da economia., Felizmente a realidade tem-nos surpreendido pela positiva e hoje o Banco de Portugal faz uma nova previsão de um crescimento ainda mais forte e robusto do que nós próprios tínhamos previsto recentemente", sustentou.

Perante os jornalistas, António Costa defendeu a tese de que quem faz os orçamentos tem de estar preparado para o melhor e o pior em termos de cenários macroeconómicos.

"Se nós conseguimos adotar um conjunto de medidas extraordinárias, foi precisamente por termos criado a margem para que isso pudesse acontecer. Se tivéssemos gastado tudo no dia 25 de fevereiro, quando a guerra na Ucrânia começou, hoje não teríamos capacidade para apoiar com 240 euros um milhão de famílias mais vulneráveis do país", alegou.

Segundo o primeiro-ministro, ao longo de 2022, o Governo "geriu com prudência, os empresários encontraram novos mercados, os postos de trabalho mantiveram-se e a economia, para surpresa de muitos, resistiu melhor".

"Pela primeira vez, este ano, o volume de exportações ultrapassou os 50% do PIB. Um valor extraordinário", realçou.

A seguir, António Costa deixou uma advertência: "Vivemos numa época de grande incerteza e, portanto, as coisas podem não correr de feição e temos de possuir a capacidade de responder".

"Temos consciência das dificuldades, das angústias e da ansiedade em relação ao futuro. Por isso, o Banco de Portugal prevê para 2023 um ritmo inferior de crescimento. Temos de continuar a dar todo o apoio possível no momento presente, mas sem comprometer o futuro", acrescentou.