Inflação "de loucos" com impacto nas intercalares incerto na Costa Oeste

"Está no meu pensamento. Tenho de me sentar para pensar e escolher o menor dos males", diz à Lusa a empresária, que é dona de um café em Long Beach, Los Angeles.

Keo conta que saiu para comer com a irmã recentemente e foi surpreendida quando viu que a ementa do local, uma tasca que serve culinária do Camboja, não tinha preços. "Só nos restaurantes mais seletos é habitual não aparecerem preços na ementa", refere. A tasca colocou um aviso a dizer que, devido à inflação, as ementas já não exibem o preço. Também já não aceitam pagamento com cartões, só numerário.

"É de loucos", diz Keo. "A inflação está tão má que até um pequeno restaurante local tirou os preços do menu".

A empresária diz que, por enquanto, o seu negócio continua a correr bem e que não sabe bem qual a solução para a crise inflacionista, embora trace uma linha direta entre a chegada de Joe Biden à Casa Branca e a subida dos preços.

"Esta inflação, desde que o Biden se tornou presidente, está descontrolada. Quando o Trump era presidente não estava tão mal", frisa. "Como é que em poucos anos a inflação triplicou?"

Essa é uma correlação que os democratas estão a tentar evitar a todo o custo e que os republicanos, pelo contrário, não se cansam de fazer. O cientista político Everett Vieira III frisa que, historicamente, a economia é a questão mais influente nos atos eleitorais e isso torna impossível contornar a discussão.

"O problema número um para os eleitores americanos é a economia, a inflação e para onde estamos a ir" indica, sublinhando que há projeções de que os EUA vão entrar em recessão no próximo ano. "As pessoas que têm um salário fixo estão com dificuldades".

Vieira, que estuda os efeitos políticos e tem uma visão histórica e alargada sobre as dinâmicas eleitorais, salientou que toda a gente, incluindo ele, tem sentido a escalada da inflação de forma gritante.

"Fui comprar um pacote de bacon e custava 9,99, ou seja dez dólares. E lembro-me que no ano passado estava a queixar-me de que tinha aumentado para 6,29 dólares", conta. "Além disso, toda a gente vê os preços na bomba de gasolina".

A taxa de inflação nos Estados Unidos em setembro foi de 8,2% e o próximo boletim vai ser divulgado a 10 de novembro, dois dias depois das eleições intercalares.

Para Wendy Zeng, que trabalha em analítica em Los Angeles, as questões económicas também vão influenciar a sua escolha nas eleições de 08 de novembro. "Mas no sentido em que estou à procura de candidatos que estejam a fazer compromissos de longo prazo para indústrias sustentáveis e energias alternativas", diz.

O estado da Califórnia tem os combustíveis mais caros de todo o país e a escalada dos preços tem sido implacável ao longo de 2022, com uma média atual de 5,62 dólares por galão, o que equivale a cerca de 1,48 dólares por litro. Em outubro de 2021, a média era de 1,19 dólares por litro.

"Basicamente, eu não quero saber da gasolina porque troquei totalmente para um [veículo] elétrico e penso que toda a gente deveria fazê-lo para salvar a humanidade dos desastres da emergência climática", opinou Wendy Zeng. "Mas o problema não está na escolha individual, porque o governo e as indústrias não tornaram [o carro elétrico] acessível para a adoção em massa".

A Califórnia lidera a adoção de carros elétricos nos Estados Unidos (cerca de um milhão em 2022, segundo o governador Gavin Newsom), mas a percentagem ainda é pequena. Zeng está focada nessa questão nas intercalares.

"Estou à procura de candidatos que vão criar empregos em indústrias sustentáveis e criar infraestruturas sociais para estimular a economia".

Nem toda a gente pensa assim, e nem toda a gente tem a certeza sequer se irá votar nas intercalares. É o caso de Morgan Britney, que não tem um plano certo para as eleições.

"Não estou a planear votar, nem a planear não votar. É apenas uma questão de ver se o meu boletim por correspondência chega à caixa de correio", explica à Lusa. A Califórnia facilita o voto por correspondência e os boletins são contados se forem recebidos até 7 dias após o dia das eleições.

"Se eu votar", diz Britney, "não será influenciada pela inflação ou guerra na Ucrânia. Será apenas para votar".

Associar a elevada inflação e potencial crise económica ao partido no poder é algo que Jonathan Ray (que preferiu usar pseudónimo) considera não fazer sentido neste momento.

"Nem a inflação nem os preços dos combustíveis estão relacionados com qualquer dos partidos, nem sequer são apenas um problema doméstico por natureza", diz à Lusa. "Estes problemas têm-se arrastado primeiro desde a pandemia e depois com a guerra na Ucrânia".

Ray, que vive a norte do famoso bairro de Hollywood, considera que são questões com origem internacional e com impactos globais. "Penso que seria egoísta e de vistas curtas tentar associar um dos partidos diretamente a estes problemas".

Para Samone Keo, que costuma votar nos republicanos, é duvidoso que algum dos lados tenha a receita mágica. "Estou a apoiar-me na minha fé", sublinha, referindo que quer ver "mais dinheiro no bolso de toda a gente" e não gastar tanto em gasolina e comida. "Tenho pouca confiança nos políticos, todos têm a sua própria agenda".