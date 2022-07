Inflação é "claramente" o tema "mais preocupante neste momento" diz presidente executivo do BPI

"Claramente esse é o tema que eu diria mais preocupante neste momento", afirmou o gestor, quando questionado sobre a atual conjuntura, na conferência de imprensa de apresentação dos resultados semestrais do banco, que registou lucros consolidados de 201 milhões de euros no primeiro semestre, mais 9% que em igual período do ano passado.

A inflação, salientou, advém "essencialmente de dois movimentos que são difíceis neste momento de contrariar", acrescentou o presidente executivo do BPI.

"Penso que inclusive não será pelo aumento de taxas de juro que eles irão ser contrariados", prosseguiu.