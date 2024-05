Inflação em Angola vai ultrapassar os 31% em junho

"Antevemos que a inflação atinja o pico de 31% em junho, face ao período homólogo de 2023, e depois abrande para chegar ao final do ano com uma média de 23%", escrevem os analistas do departamento africano desta consultora britânica.

Num comentário aos números da inflação de abril, divulgados esta semana pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), a Oxford Economics escreve que "o contágio da aguda desvalorização do kwanza, no ano passado, vai continuar a sentir-se até ao próximo mês, com a contínua retirada dos subsídios aos combustíveis a colocar mais pressão sobre a inflação dos transportes".

No comentário aos números, enviado aos clientes e a que a Lusa teve acesso, o departamento africano da Oxford Economics escreve que "a estabilização da taxa de câmbio nos 835 kwanzas por dólar e o declínio dos preços alimentares a nível mundial vai ajudar a estabilizar a inflação a partir do segundo semestre deste ano".

A inflação em Angola voltou a aumentar em abril, pelo 12.º mês consecutivo, registando uma variação homóloga de 28,02%, um máximo de quase sete anos, segundo o INE.

A Folha de Informação Rápida (FIR) do Índice de Preços no Consumidor Nacional (IPCN) indica que esta variação representa um acréscimo de 17,61 pontos percentuais em relação à observada em igual período do ano anterior.

Em março, a inflação tinha atingido 26,09% em termos homólogos.

Em Luanda, capital do país, os preços dispararam 38,87%, um acréscimo de 28,77 pontos percentuais em relação ao período homólogo.

É preciso recuar a junho de 2017, altura em que a inflação se situou em 30,51% para encontrar um valor mais elevado, segundo as estatísticas do site Trading Economics consultadas pela Lusa.

O Banco Nacional de Angola aumentou a taxa de juro de referência em 100 pontos-base, para 19%, num contexto de rápido aumento da inflação e de crescimento da massa monetária, lembra a Oxford Economics, apontando que "sem sinais visíveis de redução da inflação, o contínuo crescimento da base monetária, e o acumular do excesso de reservas, o BNA deverá optar por aumentar as taxas de juro em mais 100 pontos-base e poderá também implementar medidas de contenção monetária esta sexta-feira", na próxima reunião mensal do banco central.