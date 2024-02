Inflação em Espanha desacelera para 2,8% em fevereiro, um mínimo desde agosto de 2023

De acordo com os dados antecipados do índice de preços no consumidor (IPC) publicados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística espanhol (INE), este comportamento da inflação destaca a queda dos preços da eletricidade em comparação com a subida em fevereiro de 2023.

A puxar para baixo o IPC esteve também a estabilidade dos preços dos bens alimentares e das bebidas não alcoólicas, que aumentaram no mesmo mês do ano anterior.

Por outro lado, os combustíveis, cujos preços aumentaram em fevereiro deste ano enquanto diminuíram no mesmo mês de 2023, fizeram subir a inflação.

Por seu lado, a inflação subjacente - o índice sem produtos alimentares não transformados e energéticos - caiu duas décimas de ponto percentual em termos homólogos em fevereiro, para 3,4%, o nível mais baixo desde março de 2022, e que tem vindo a moderar há sete meses consecutivos.

Em cadeia, a taxa de inflação subiu duas décimas de ponto percentual em fevereiro, para 0,3%.

Quanto aos dados harmonizados para comparação com a Europa, a taxa de variação homóloga do IHPC foi de 2,9%, menos seis décimas de ponto percentual que no mês anterior, enquanto a variação mensal foi de 0,4%.

Os dados definitivos da inflação em Espanha em fevereiro serão divulgados em 14 de março.