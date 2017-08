Inflação em Espanha mantém o valor de 1,5 por cento em julho

Lusa 11 Ago, 2017, 10:23 | Economia

O INE confirma os dados divulgados no passado dia 28 de julho e explica que a manutenção da taxa de crescimento dos preços foi influenciada pela baixa da inflação nos alimentos e nas bebidas alcoólicas e pelos preços mais baixos da fruta, eletricidade e pagamentos referentes a habitação.

Por outro lado, no mês de julho, os preços do vestuário, calçado e no transporte encareceram em relação a junho, devido à baixa do preço dos combustíveis.