Inflação em Espanha nos 10,8% em julho, valor mais alto em 38 anos

Em junho, a inflação em Espanha foi 10,2%, menos seis décimas do que o valor estimado para este mês.

"Esta evolução deve-se, principalmente, à subida dos preços dos alimentos e bebidas não alcoólicas e da eletricidade", segundo o instituto de estatística espanhol, que sublinha que em julho de 2021 o preço da eletricidade baixou.

Por outro lado, os preços do vestuário e do calçado estão este ano, em julho, a diminuir menos do que em julho de 2021, segundo o instituto.

Sem os preços dos alimentos não elaborados e da energia (inflação subjacente), a variação estimada dos preços é 6,1%, em relação a julho de 2021, o que, "se se confirmar, será a mais alta desde janeiro de 1993", lê-se num comunicado do INE de Espanha.