Inflação em Macau atinge em maio valor mais elevado em sete meses

A inflação acelerou sobretudo devido à subida dos salários das empregadas domésticas e do preço das refeições em restaurantes e do vestuário, indicou hoje em comunicado a Direção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC).

Os dados revelam que os gastos das famílias de Macau com empregadas domésticas cresceram 6,4% em comparação com maio de 2022. No final de abril, a região administrativa especial chinesa tinha quase 23.700 empregadas domésticas.

O preço das refeições adquiridas fora de casa subiu 2,9% enquanto o custo do vestuário e calçado aumentou 4,1% em termos homólogos, num mês que incluiu a chamada Semana Dourada do 1.º de Maio, um dos picos turísticos da China continental.

Em maio, Macau recebeu 2,2 milhões de turistas, mais 268,5% do que no mesmo período do ano passado.

Tal como a China continental, Macau, cuja economia depende do turismo, abandonou em meados de dezembro, após três anos, a política de `zero covid`, com a imposição de quarentenas e testagem massiva.

Também os gastos das famílias do território com propinas do ensino superior subiram 16,2% em termos homólogos.

Por outro lado, a DSEC estimou que o custo dos pagamentos das hipotecas imobiliárias diminuiu 2,1% em maio, em comparação com igual mês de 2022.

Isto apesar de a Autoridade Monetária de Macau ter aprovado em maio um aumento de 0,25 pontos percentuais da principal taxa de juro de referência, a décima subida desde março de 2022, seguindo a Reserva Federal norte-americana.