Inflação em Moçambique deverá subir para 5,3% este ano

"A inflação registou uma média de 5,2% no primeiro semestre, acima dos 3,2% do mesmo período do ano passado; antevemos que a fraca procura interna vá conter as pressões inflacionárias este ano", escrevem os analistas desta filial africana da consultora britânica Oxford Economics.

Na nota, enviada aos clientes e a que a Lusa teve acesso, os analistas lembram que a inflação ficou nos 5,5% em julho face ao mesmo mês de 2020, uma taxa igual à registada em junho e maio.

"Numa base mensal, a inflação desceu 0,2% em julho [face ao mês anterior], depois de um decréscimo de 0,5% em junho face a maio, influenciada pela índice das bebidas alcoólicas e não alcoólicas", lê-se na análise.

"Os fatores que influenciarão a inflação a curto prazo serão a subida dos preços do petróleo e as perturbações nas cadeias de abastecimento, e antecipamos também que o preço global do petróleo vá aumentar significativamente este ano e deverá sustentar a subida da inflação a curto prazo", concluem os analistas, que dizem não prever qualquer alteração na política monetária este ano.