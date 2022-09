Inflação em Moçambique volta a bater máximos e chega a 12,1%

A inflação homóloga em julho tinha sido de 11,77% e subiu 33 pontos base em agosto (ainda assim, a um ritmo mais lento que os 96 pontos base de junho para julho), segundo o novo boletim do Índice de Preços ao Consumidor (IPC).

É preciso recuar até agosto de 2017 para encontrar um valor mais alto: na altura a inflação foi de 14,13%, no rescaldo do choque provocado pelas dívidas ocultas.

A subida que se verifica desde o início do ano está em linha com o clima inflacionista global causado pela guerra na Ucrânia e o aumento do preço dos combustíveis.

As divisões de alimentação, bebidas não alcoólicas e transportes voltaram a ser as que mais contribuíram para o aumento de preços em Moçambique.

Os valores do IPC são calculados pelo INE a partir das variações de preço de um cabaz de bens e serviços, com dados recolhidos nas cidades de Maputo, Beira e Nampula.

Em termos acumulados, desde início do ano, a inflação de 2022 em Moçambique está agora em 7,62%.

