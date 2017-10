Inflação em setembro subiu 1,9% face a agosto e 1% em termos homólogos

Lusa10 Out, 2017, 13:45 | Economia

Assim, o Índice de Preços no Consumidor (IPC) prossegue a linha ascendente com nove meses consecutivos a subir em termos homólogos, depois de um período de deflação de 46 meses.

A maior subida face a agosto registou-se no `item` da roupa e calçado, que registou um acréscimo de 43,7%, devido à estabilização dos preços depois dos saldos de verão.

Em relação à maior redução, esta ocorreu nos preços dos transportes, que desceram 1,4% devido à queda dos preços dos bilhetes aéreos.

Em termos homólogos, o maior acréscimo registou-se nos preços das bebidas alcoólicas e do tabaco, com 7,3%, seguido dos do setor dos transportes, com 5,3%, e dos do setor imobiliário, com 2,1%.

As maiores descidas homólogas ocorreram nos preços dos bens domésticos, com um decréscimo de 2,9%, seguido dos de outros bens e serviços, que recuaram 2,6%, e do setor da saúde, que desceram 2,3%.

O IPC Harmonizado, que se utiliza no cálculo europeu, em setembro, subiu 1,2% face a agosto e 1% face ao mesmo mês de 2016.