Inflação este ano poderá ficar acima da prevista pelo Governo

Este é um valor mais próximo do apresentado pelo Conselho de Finanças Públicas, que é de 7,7%.



A UTAO considera "otimista" a projeção do Governo para o preço médio do barril de petróleo.



É essa diferença que pode, além do impacto na inflação, provocar uma desaceleração da atividade económica e levar a uma diminuição da receita fiscal.



Tudo isto conjugado com um aumento da despesa com prestações sociais pode por em causa as previsões do Governo para o crescimento económico e para o défice no próximo ano.