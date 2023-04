Inflação homóloga do Reino Unido desce para 10,1% em março

O abrandamento do aumento dos preços em março foi inferior ao esperado pelo consenso dos analistas, que previram uma taxa de inflação inferior a 10%.

Em março, o aumento anual do preço dos alimentos e bebidas não alcoólicas acelerou para 19,1%, contra 18% em fevereiro, enquanto o custo do fornecimento de habitação aumentou 26,1%, menos meio ponto percentual do que no mês anterior.

Por seu lado, o IPC subjacente, que exclui a volatilidade dos preços da energia, alimentação, álcool e tabaco, manteve-se em 6,2% em março.

Em termos mensais, os preços subiram 0,8% no terceiro mês do ano, contra aumentos de 1,1% em fevereiro e de 0,8% em janeiro.