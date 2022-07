Inflação homóloga em Angola desce para 22,96% em junho, o valor mais baixo em quase dois anos

De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), a "variação homóloga situa-se em 22,96%, registando um decréscimo de 2,36 pontos percentuais em relação a observada em igual período do ano anterior (junho de 2021)".

Este é o valor mais baixo desde agosto de 2020, altura em que a inflação estava nos 23,41%.

De maio a junho deste ano a inflação variou 0,84%, uma desaceleração de 0,09 pontos percentuais, comparando as variações mensais, enquanto em termos homólogos (comparando junho de 2021 e junho de 2022) verificou-se uma desaceleração de 1,46 pontos percentuais.

Entre as doze classes de despesas analisadas, a saúde registou o maior aumento de preços face ao mês anterior, com uma variação de 1,78%, destacando-se também os incrementos no vestuário e calçado (1,59%), mobiliário, equipamento doméstico e manutenção (1,40%) e bebidas alcoólicas e tabaco (1,38%).