Inflação homóloga na Alemanha sobe para 3,7% em dezembro

Face ao mês anterior, o índice de preços no consumidor (IPC) registou um aumento de 0,1%.

Os preços da energia aumentaram acentuadamente em dezembro - 4,1% em termos homólogos - depois de uma contração de 4,5% em novembro.

Esta evolução dos preços da energia em dezembro deve-se a um efeito de base, depois de, no mesmo mês do ano passado, o Governo alemão ter assumido pontualmente a quota-parte do gás e do aquecimento urbano para as famílias, o que teve um efeito amortecedor no índice geral.

Assim, em dezembro, o gás natural aumentou 34,0% em termos anuais e o aquecimento urbano 58,4%, enquanto os preços da eletricidade permaneceram estáveis e o óleo de aquecimento leve e os combustíveis diminuíram 11,0% e 1,1%, respetivamente.

Os aumentos dos preços dos produtos alimentares continuaram a diminuir em dezembro, uma vez que os preços dos produtos alimentares ficaram 4,6% mais caros numa base anual, em comparação com 5,5% em novembro.

Alguns grupos de alimentos continuaram a registar aumentos de preços significativos, incluindo o pão e os produtos à base de cereais, que aumentaram 8,2%.

A inflação subjacente, que desceu abaixo da marca dos 4,0% em novembro, situou-se em 3,5% em dezembro.

Os preços globais dos bens subiram 4,1% em termos homólogos, com os bens de consumo duradouros a aumentarem 4,9% e os bens de consumo duradouros 2,9%, enquanto os preços dos serviços aumentaram 3,2%.

O IPC harmonizado da Alemanha, que é calculado segundo os critérios da UE, aumentou em dezembro 3,8% em termos homólogos e 0,2% em relação ao mês anterior.