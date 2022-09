Inflação. Marcelo insiste na necessidade de transparência do Governo

José Sena Goulão - Lusa

O Presidente da República insistiu esta tarde na ideia de que o Governo deve revelar, o mais cedo possível, as previsões económicas para o próximo ano. Marcelo Rebelo de Sousa disse que esta é uma questão do interesse dos portugueses e do próprio executivo.