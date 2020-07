Inflação na África do Sul cai para 2,1%, o valor mais baixo dos últimos 15 anos

"Os preços ao consumidor aumentaram 2,1% em maio de 2020 em comparação com maio de 2019" e caíram 0,6% face a abril, de acordo com uma nota da StatsSA.

Segundo a mesma nota, citada pela agência de notícias francesa AFP, "a inflação anual caiu para o seu nível mais baixo desde setembro de 2004 (+1,3%) devido aos preços mais baixos dos combustíveis".

Os preços nas bombas de abastecimento caíram 25,9% em relação ao ano anterior e, por outro lado, os preços da carne e dos produtos lácteos aumentaram 5,5% e 7,1%, respetivamente, em maio.

A economia da África do Sul, a mais industrializada da África subsaariana, entrou em recessão no final do ano passado, tendo a taxa de desemprego passado os 30% e a produção industrial desceu para menos de metade devido às medidas impostas pelo Governo para combater a propagação da pandemia de covid-19.

A África do Sul, o país com mais infetados e mais mortos em todo o continente, com 287.796 casos e 4.172 vítimas mortais.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 578 mil mortos e infetou mais de 13,34 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.