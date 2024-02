Inflação na Alemanha desacelera para 2,5% em fevereiro, um mínimo desde junho de 2021

De acordo com os dados antecipados da agência, a taxa de inflação em junho de 2021 foi de 2,4%.

Segundo os resultados disponíveis até ao momento, os preços no consumidor aumentaram 0,4% em fevereiro em comparação com o mês anterior.

A Destatis prevê que a taxa de inflação, excluindo produtos alimentares e energia, seja de 3,4% em fevereiro.

Os preços dos serviços aumentaram 3,4% em relação ao mesmo mês do ano passado, os dos bens 1,8% e os dos produtos alimentares 0,9%.

O aumento dos preços dos alimentos foi, no entanto, inferior à taxa de aumento geral dos preços pela primeira vez desde novembro de 2021, sublinhou a Destatis.

De acordo com a agência de estatística alemã, os preços da energia caíram 2,4%, apesar da expiração, em janeiro passado, do travão de preços dos produtos energéticos e do aumento do preço do CO2 - que também afetou os preços dos combustíveis fósseis, como os combustíveis para motores, o óleo para aquecimento e o gás natural.