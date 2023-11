Inflação na Alemanha deve ter caído para 3,2% em novembro

O abrandamento substancial da subida dos preços em novembro face ao mesmo mês do ano passado deveu-se à maior queda do custo da energia, com uma descida de 4,5%, face a 3,2% no mês anterior, enquanto os preços dos produtos alimentares subiram 5,5% face a 6,1% no mês anterior.

Do mesmo modo, os serviços teriam aumentado 3,4% em novembro, em termos homólogos, menos meio ponto percentual do que em outubro, enquanto os bens teriam aumentado o custo em 3%, contra 3,6% em outubro.

A taxa de inflação excluindo os produtos alimentares e a energia, frequentemente designada por inflação subjacente, deverá ser de 3,8% em novembro, contra 4,3% em outubro.

Por outro lado, o valor da inflação harmonizada, utilizado pelo Eurostat nas suas estatísticas, terá sido de 2,3%, contra 3% em outubro, também o nível mais baixo desde 2021.

Os resultados finais de novembro de 2023 serão divulgados em 08 de dezembro de 2023.