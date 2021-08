Inflação na Alemanha fixa-se em 3,8% em julho, um máximo desde dezembro de 1993

O índice de preços no consumidor (IPC) na Alemanha era de 2,3% em junho e 2,5% em maio.

Segundo a Destatis, que confirmou os dados provisórios divulgados em 29 de julho, a taxa de inflação aumentou 0,9% em julho em comparação com o mês anterior.

O IPC tinha caído acentuadamente em julho do ano passado para níveis negativos na sequência do corte temporário do IVA - de 19% para 16% e de 7% para 5% para a taxa reduzida - introduzido naquele mês na Alemanha e que vigorou durante todo o segundo semestre do ano para aumentar o consumo e ajudar a contrariar o impacto da pandemia.

Esta subida em julho de 2021 era de esperar, pois o corte do IVA há um ano levou a uma redução dos preços de muitos produtos, disse Christoph-Martin Mai, especialista em inflação da Destatis.

"Este efeito ascendente sobre os preços é aumentado pela evolução em particular de certos produtos, especialmente energéticos", acrescentou Mai.

O IPC harmonizado da Alemanha, que é calculado segundo os critérios da União Europeia, aumentou em 3,1% em julho em termos homólogos e 0,5% em face ao mês anterior.