Inflação na Alemanha sobe 1,7% em julho em termos homólogos

Lusa 11 Ago, 2017

Em junho, o Gabinete Federal de Estatística alemão tinha sinalizado que os preços no consumidor no país haviam registado uma variação mensal de 0,4% e de 1,7% quando comparados com idêntico mês do ano passado.

Agora, este organismo veio confirmar a primeira estimativa dos preços no consumidor na Alemanha avançada no mês de julho.

Já o índice harmonizado de preços no consumidor (IHPC) subiu 0,4% em julho, em relação a junho, e aumentou 1,5% em termos homólogos.

O nível da inflação na Alemanha está ainda abaixo do objetivo de 2% previsto pelo Banco Central Europeu (BCE) para a zona euro.